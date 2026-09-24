Fidan New York'ta Konaković ile bölgesel ve ikili gündemi görüştü

New York'ta görüşme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New Yorkta Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konaković ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin odağı:

Taraflar, ikili işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin mevcut durumu ve işbirliği alanlarını değerlendirdi. Toplantıda, bölgesel güvenlik, ekonomik ilişkiler ve diplomatik temasların yoğunlaştırılması gibi genel başlıklar üzerinde duruldu.

Genel Kurul çerçevesi:

Görüşme, BM 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleşti; Fidan'ın New York temasları kapsamında yapılan ikili görüşmeler zincirinin bir halkası olarak kayda geçti. Taraflar, görüş alışverişinin devam edeceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA BOSNA HERSEK DIŞİŞLERİ BAKANI ELMEDİN KONAKOVİC İLE BİR ARAYA GELDİ.