Fidan: Türkiye-Azerbaycan stratejik dayanışması her koşulda önceliklidir

ilişkilere dair değerlendirme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7'nci Zirvesi için geldiği Bakü'de yaptığı değerlendirmede iki ülke arasındaki bağın önemine vurgu yaptı. Bakan Fidan, ilişkilerin tarihsel ve stratejik boyutunun her türlü gündemin üstünde tutulması gerektiğini belirtti.

Bakan, 'İki devlet, tek millet' prensibinin hem resmi söylemde hem de toplumlar arasındaki pratik ilişkilerde kendisini gösterdiğini ifade etti. Liderler seviyesindeki dostluk ve kardeşlik bağlarının özellikle savaş ve kriz dönemlerinde sınandığını ancak bu deneyimlerin ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Şartlar ne olursa olsun Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin stratejik mahiyeti her türlü konunun üstündedir, ifadelerini kullanan Fidan, zaman zaman farklı perspektifler olabileceğini ancak bunların suistimal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

toplumsal etkileşim ve dezenformasyon riski:

Fidan, Türk ve Azerbaycan kamuoylarının sosyal medya ve iletişim ağları üzerinden yoğun şekilde birbirine entegre olduğunu; kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda güçlü bir etkileşim bulunduğunu kaydetti. Bu yoğun etkileşim ortamında yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun kolaylıkla büyüyebileceğine dikkati çekti.

Bazı suni problemlerin gereğinden fazla büyütüldüğünü belirten Bakan, bu tür söylemlerin iki ülke ilişkilerinin zedelenmesine neden olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Liderler arasında doğrudan iletişimin ve kardeşlik hukukuna uygun görüş alışverişlerinin önemine işaret etti; söz konusu görüşmelerin sosyal medya üzerinden propaganda aracı haline getirilmesine gerek olmadığını ekledi.

Bakan ayrıca Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, iki liderin birbirlerinin perspektiflerini dinlediğini ve aralarındaki bağın en güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

karadeniz ve bölgesel diplomaside Türkiye'nin rolü:

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde Karadeniz'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin tutumunu da değerlendirdi. Türkiye'nin başından itibaren savaşın tamamen sona ermesi yönünde çaba gösterdiğini, Karadeniz'in bu savaşın dışında kalması için yoğun gayret harcandığını ifade etti.

Bakan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak Türkiye'nin hazırladığı teklifin hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya iletildiğini, tarafların bu tekliflere ilişkin belirli duruşları olduğunu aktardı. Bu çabaların temel motivasyonu olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin korunmasının küresel gıda ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri öne çıktı.

Fidan, Karadeniz'deki kısıtların başta Afrika ülkeleri olmak üzere buğday ticaretini ve gıda arzını riske attığını, enerji fiyatlarını etkilediğini söyledi. Ayrıca Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki zaman zaman yaşanan kısıtlamaların yanı sıra Karadeniz'in kapalı olmasının dünya ekonomisi için önemli negatif sonuçlar doğurduğunu belirtti ve Türkiye'nin bu sorunların çözümü için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Bakanın açıklamaları, Bakü'deki temasları ve CICA 7 çerçevesindeki diplomatik hareketliliğin bir parçası olarak, hem Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin hem de bölgesel güvenlik ve ekonomik bağlantıların korunmasına odaklandığını gösteriyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7’nci Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Şartlar ne olursa olsun Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin stratejik mahiyeti her türlü konunun üstündedir" dedi.