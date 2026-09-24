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Fidan ve Brunner New York'ta Türkiye-AB gündemini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta AB Komisyonu üyesi Magnus Brunner ile Türkiye-AB ilişkileri ile küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Fidan ve Brunner New York'ta Türkiye-AB gündemini görüştü

Görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası kapsamında resmi ziyarette bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda Avrupa Birliği Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkileri:

Görüşmede iki taraf, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve iş birliği imkanlarını ele aldı. Taraflar, diplomatik temasların sürdürülmesinin önemini vurgulayarak ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik genel değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ve bölgesel gündem:

Toplantıda ayrıca küresel ve bölgesel son gelişmeler değerlendirme konusu oldu. Her iki taraf da bölgesel istikrar ve ortak çıkarlar ekseninde görüş alışverişinde bulundu; temasların, karşılıklı anlayışı derinleştirmeye katkı sağlayacağı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD&#039;NİN NEW YORK KENTİNDE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KOMİSYONU İÇİŞLERİ VE...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD'NİN NEW YORK KENTİNDE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KOMİSYONU İÇİŞLERİ VE GÖÇTEN SORUMLU ÜYESİ MAGNUS BRUNNER İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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