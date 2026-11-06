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Fidan ve Ertuğruloğlu Lefkoşa'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Lefkoşa'da görüşme gerçekleştirdi; temaslar ve işbirliği vurgulandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:38

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan ve Ertuğruloğlu Lefkoşa'da bir araya geldi

Görüşmenin detayları:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kapsamında Lefkoşa'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki doğrudan temasların sürdürülmesi zemininde gerçekleştirildi.

Temasların sürdürüldüğü ziyaret:

Bakan Fidan'ın KKTC'deki temasları devam ediyor ve Lefkoşa'daki görüşme, taraflar için iletişim kanılarının canlı tutulmasına hizmet etti. Resmi kaynaklar görüşmenin Lefkoşa'da yapıldığını bildiriyor.

İşbirliği ve diyalog vurgusu:

Toplantıda, iki taraf arasında ikili ilişkiler ve işbirliğinin önemi ön plana çıktı; görüşme, mevcut temasların devam ettiğine işaret etti ve doğrudan değerlendirme imkânı sağladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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