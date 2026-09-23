Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Fidan'ın New York programı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.

Görüşmenin çerçevesi:

Taraflar, BM 81. Genel Kurulu kapsamındaki temaslar doğrultusunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Buluşma, iki ülke arasındaki düzenli iletişimin ve diplomatik temas trafiğinin bir parçası olarak kayda geçti.

İzlenecek süreç:

Fidan'ın New York programı süresince benzer ikili görüşmelerin devam etmesi bekleniyor; gerçekleştirilen görüşme, bakanlığın uluslararası platformlardaki temaslarını pekiştirme amacını yansıtıyor.

BAKAN FİDAN, İNGİLİZ MEVKİDAŞI MİLİBAND İLE GÖRÜŞTÜ