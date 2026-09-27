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Fidan ve Waltz New York'ta BM gündemiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunduğu sırada ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ile görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:18

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Caner Şahin

Fidan ve Waltz New York'ta BM gündemiyle görüştü

Fidan ve Waltz New York'ta BM gündemiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz ile bir araya geldi.

görüşmenin bağlamı:

Toplantı, Fidan'ın BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası için gerçekleştirdiği New York ziyaretinin parçası olarak yapıldı ve iki tarafın bölgesel ve çok taraflı platformlardaki temaslarını sürdürme çerçevesinde gerçekleşti.

temasların önemi:

Fidan ile Waltz arasındaki görüşme, Türkiye ile ABD arasındaki Birleşmiş Milletler nezdindeki iletişim ve iş birliğinin devamına işaret ediyor; taraflar New York'taki temaslarını bu perspektifle sürdürüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK&#039;TA BM DAİMİ TEMSİLCİSİ MİKE WALTZ İLE BİR ARAYA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK'TA BM DAİMİ TEMSİLCİSİ MİKE WALTZ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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