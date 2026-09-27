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Fidan'dan New York'ta diplomasi mesaisi: Khalilur Rahman'la görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta görüşerek bölgesel ve küresel iş birliği konularını ele aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Fidan'dan New York'ta diplomasi mesaisi: Khalilur Rahman'la görüşme

New York'taki temaslar:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli hafta kapsamında ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Temaslar çerçevesinde Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

Görüşmenin odağı:

Taraflar, BM gündemi, çok taraflı iş birliği ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşme, iki taraf arasında istişare ve diyalog zeminini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Fidan'ın diplomasi trafiği:

Fidan'ın New York'taki temasları, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası boyunca devam ediyor ve Türkiye'nin BM sürecine aktif katılımını yansıtıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK&#039;TA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81. GENEL KURUL BAŞKANI...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK'TA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81. GENEL KURUL BAŞKANI KHALİLUR RAHMAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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