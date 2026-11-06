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Fidan'ın KKTC programında Üstel ile Başbakanlık Ofisi'nde görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC temasları kapsamında Cumhuriyet Meclisi'ndeki Başbakanlık Ofisi'nde Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan'ın KKTC programında Üstel ile Başbakanlık Ofisi'nde görüşme

Fidan'ın KKTC temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri çerçevesinde bugün KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhuriyet Meclisi'nde yer alan Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşti.

Görüşmenin yeri ve kapsamı:

Taraflar arasındaki görüşme resmi bir zeminde, Başbakanlık Ofisi'nde yürütüldü. Toplantının içeriğine dair resmi bir açıklama metninde yer almasa da, ziyaretin Fidan'ın KKTC temasları kapsamında sürdüğü belirtildi.

İkili temasların devamı:

Bu buluşma, Ankara ile Lefkoşa arasındaki iletişimin düzenli olarak sürdürülmesine yönelik adımların parçası olarak değerlendirilebilir. Fidan'ın temaslarının devam ettiği ve görüşmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü kaydedildi.

Buluşmanın ardından herhangi bir ortak açıklama ya da belge paylaşılmadı; görüşmenin detayları hakkında resmi kaynaklardan yapılacak bilgilendirmeler bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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