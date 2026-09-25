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Fidan'ın New York temasında İİT iş birliği gündemi öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli hafta kapsamında New York'ta İİT Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile görüştü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:54

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Fidan'ın New York temasında İİT iş birliği gündemi öne çıktı

toplantının çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.

görüşmenin önemi:

Karşılaşma, iki kurum arasındaki diyalog ve çok taraflı platformlarda koordinasyonun korunmasına yönelik temasların parçası olarak kayda geçti. Toplantı, Türkiye ile İİT arasındaki iş birliği gündeminin sürdürülmesine işaret etti.

New York'taki temasların devam ettiği belirtilirken, bu tür ikili görüşmelerin uluslararası meselelerde ortak tutum ve iş birliğini güçlendirme açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) GENEL SEKRETERİ İSMAİL...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) GENEL SEKRETERİ İSMAİL OULD CHEİKH AHMED İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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