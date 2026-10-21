Fikir otobüsü 2027 başvuruları açıldı: liselere girişimcilik ve proje üretme fırsatı

Fikir otobüsü 2027 başvuruları başladı

Mersin'de lise öğrencilerinin girişimcilik ve yenilikçi proje üretme becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması için 2026-2027 dönemi başvuruları resmen açıldı. Başvurular, öğrenci takımlarının 22 Ocak 2027 tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu.

Organizasyon ve iş birliği:

Yarışma, TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Üniversitesi desteğiyle yürütülüyor. Düzenlenen 2026 ödül töreni ve 2027 tanıtım toplantısına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer de katılarak sürece verdiği desteği yineledi.

Toplantıda söz alan TOBB Mersin Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Burçin Köksal selamlama konuşması yaptı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin de yarışmanın amaçları ve gençlere sağladığı fırsatlar üzerine konuştu.

Katılım koşulları ve hedefleri:

Yarışmaya dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfa kadar tüm lise öğrencileri, öğretmenleriyle takım oluşturarak katılabiliyor. Yarışmanın temel hedefi, gençlere erken yaşta girişimcilik bilinci kazandırmak ve yenilikçi iş fikri geliştirme yeteneklerini teşvik etmek.

Özdemirci, gençlerin merak etmeyi, sorgulamayı ve hayallerini somut projelere dönüştürmeyi sürdürmelerinin önemini vurgulayarak öğrencilere "Hayal kurmaktan, soru sorup denemekten vazgeçmeyin" diye seslendi. Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin ise bilgiyi doğru ve güvenilir kaynaklardan edinip anlamlı biçimde değerlendirme gereğine dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan Serdar Yıldızgörer, girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki belirleyici rolünü vurguladı: "Artık zengin bir ülke olmanın, refah toplumu oluşturmanın ve gerçek kalkınmanın yolu girişimcilikten geçiyor." Yıldızgörer, projenin 2015'ten bu yana gençlerin girişimcilik ruhunu erken yaşta keşfetmesine katkı sağladığını belirterek "En büyük zenginliğimiz insanımızdır" ifadelerini kullandı.

Ödüller ve kapanış:

Yarışmada dereceye giren takımları çeşitli teknoloji ödülleri bekliyor. Birinci olan takımın her bir öğrencisine MacBook, ikinci olan takıma iPad, üçüncü olan takıma ise AirPods Pro verilecek. Etkinlik, 2026 yılında dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler ve okullar, ilan edilen takvim doğrultusunda takım oluşturarak müracaatlarını tamamlamalı. Yarışma, gençlerin bilgi ve yeteneklerini bir araya getirerek ülkenin ihtiyaçlarına dönük proje geliştirmelerine zemin hazırlamayı amaçlıyor.

MERSİN’DE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİ PROJE ÜRETME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN 'FİKİR OTOBÜSÜ LİSELER ARASI GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİ PROJELER YARIŞMASI’NIN 2026-2027 DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI.