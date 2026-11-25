vnl etap takvimi:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üç hafta boyunca üç farklı ülkede sahaya çıkacak. Organizasyonda toplam 19 takım yer alıyor ve Milliler, her etapta dört maç olmak üzere toplam 12 maçlık bir programa sahip.

etaplar ve tarihler:

Türkiye, ilk hafta maçlarını 2-6 Haziran 2027 tarihlerinde Çin'de; ikinci hafta karşılaşmalarını 16-20 Haziran 2027 tarihlerinde Hollanda'da; üçüncü hafta müsabakalarını ise 7-11 Temmuz 2027 tarihlerinde Türkiye'de oynayacak. Üç haftalık periyot sonrasında oluşacak puan cetvelinin ilk 8 sırası, 21-25 Temmuz 2027 tarihleri arasında düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

rakipler ve maç programı:

Millilerin etaplardaki rakip dağılımı şu şekilde belirlendi. İlk hafta Çin etabında Türkiye'nin rakipleri: Çin, Japonya, Tayland, ABD ve Slovenya olacak. Hollanda etabında ise ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra İtalya, Ukrayna, Almanya ve Slovenya ile karşılaşılacak. Türkiye etabında Milliler; Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika ve Slovenya ile mücadele edecek.

Etaplara göre Millilerin maç takvimi şu şekilde planlandı:

1. hafta (Çin): Türkiye-Tayland, Türkiye-ABD, Türkiye-Çin, Türkiye-Japonya

2. hafta (Hollanda): Türkiye-Almanya, Türkiye-Ukrayna, İtalya-Türkiye, Türkiye-Hollanda

3. hafta (Türkiye): Türkiye-Belçika, Türkiye-Fransa, Türkiye-Polonya, Türkiye-Rusya

Karşılaşmaların kesin tarih ve saatleri, organizasyon takvimiyle birlikte ilerleyen günlerde FIVB tarafından ilan edilecek.

FİLENİN SULTANLARI’NIN 2027 VNL’DEKİ ETAPLARI VE RAKİPLERİ BELLİ OLDU