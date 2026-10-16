Finansman daralması sanayinin sürdürülebilirliğini riske atıyor

GSO’dan acil çağrı: sanayinin finansmana erişimi sağlanmalı:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, iç ve dış piyasalardaki ağırlaşan şartlar ve uzayan maddi sıkılaşma sürecinin sanayiciler üzerinde baskıyı artırdığını belirtti. Ünverdi, özellikle finansmana erişim ve yüksek maliyetlerin işletmelerin üretim gücünü giderek zorladığını vurgulayarak, hızlı ve uygulanabilir çözümler gerektiğini söyledi.

Mevcut riskler ve kısa vadeli beklentiler:

Ünverdi, sanayide ve ihracatta yıllar içinde elde edilen kazanımların korunmasının önemine dikkat çekti. Finansman sorununun kalıcı hale gelmesinin üretim, yatırım ve istihdam üzerinde daha büyük sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Ünverdi, çözümün reel sektörün ihtiyaçlarını gözeten, uygulanabilir ve sürdürülebilir destek mekanizmalarından geçtiğini belirtti.

Başkan Ünverdi, bankacılık kanalıyla sağlanan finansmanda yaşanan daralmanın, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamada zorluk yarattığını; bunun rekabet gücü ve üretim kapasitesi üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu aktardı.

GSO’nun önerdiği önlemler:

Ünverdi, önerilerini şu başlıklar altında sıraladı: ticari kredilerde büyüme sınırlarının artırılması, KGF ve İGE desteklerinin genişletilmesi, borçların yapılandırılmasına yönelik yeni mekanizmaların oluşturulması ve politika faizinde indirim beklentileri.

Ünverdi, banka uygulamalarında kredi büyüme sınırlarının üretim yapan kuruluşların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesinin, sanayicilerin kredi limitlerine erişimini kolaylaştıracağını ve finansman sıkıntılarının hafifletilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) mekanizmalarının daha etkin kullanılması gerektiğini belirten Ünverdi, bu desteklerin kapsamının genişletilmesiyle teminat yetersizliği ve yüksek maliyet sorunlarının aşılabileceğini söyledi. Ünverdi, yeni destek paketlerinde sağlanacak finansmanın istihdamı koruma şartına bağlanmasının değerlendirilebileceğini; böylece desteğin doğrudan üretime, istihdama ve ekonomik canlılığa katkı sağlayacağını ifade etti.

Faiz politikası beklentisi ve bankacılıktan talep:

Ünverdi, Merkez Bankası’nın 22 Ekim’de açıklayacağı politika faizi kararına ilişkin olarak, son enflasyon verilerinin göz önünde bulundurularak indirim yapılmasını ve bunun önümüzdeki aylarda da sürdürülmesini arzu ettiklerini belirtti. Ayrıca, bankacılık sektöründen de faiz indirimi kararlarının hızla ticari kredi faizlerine yansıtılmasını talep etti.

Ünverdi sözlerini, "Sanayicimiz üretmek istiyor, ancak finansman yükü her geçen gün ağırlaşıyor" ifadesiyle özetledi ve işletme sermayesinin sürdürülebilirliğinin, üretim, ihracat ve istihdamın korunması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Son bölümde Ünverdi, uzun vadeli, kabul edilebilir oranlarda ve ödemesiz dönemi olan finansman kaynakları oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu tür finansmanın sanayinin rekabet gücünü koruyacağını ve pazar payının muhafazasına katkı sağlayacağını belirtti.

Özetle, GSO yönetimi acil adımlar atılmaması durumunda finansman sorunlarının üretim, yatırım ve istihdam üzerinde kalıcı hasarlar yaratabileceği uyarısında bulunuyor ve bankacılık ile kamu destek mekanizmalarının etkinleştirilmesini istiyor.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ, İÇ VE DIŞ PİYASALARDAKİ AĞIRLAŞAN KOŞULLAR, PARASAL SIKILAŞMA SÜRECİNİN UZAMASIYLA BİRLİKTE FİNANSMANA ERİŞİM VE YÜKSEK MALİYETLERİN SANAYİCİLERİN ÜRETİM GÜCÜNÜ GİDEREK ZORLADIĞINI BELİRTEREK, "SANAYİCİMİZİN ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAM KAPASİTESİNİ KORUYABİLMESİ İÇİN FİNANSMANA ERİŞİM KONUSUNDA VAKİT KAYBETMEDEN SOMUT ADIMLAR ATILMALIDIR" DEDİ.