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Fındığın düşmanına karşı sülünlerle sürdürülebilir savunma

Gelemen Sülün Üretim Merkezi, 2026 programı kapsamındaki 3 bin 500 sülünü kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele amacıyla Ordu ve Samsun'da doğaya saldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Fındığın düşmanına karşı sülünlerle sürdürülebilir savunma

gelemen sülünleri kahverengi kokarca ile mücadelede sahada

Samsun Tekkeköy'de bulunan Gelemen Sülün Üretim Merkezi, bu yıl biyolojik mücadele programı kapsamında 3 bin 500 sülünü doğaya bıraktı. Merkezde yetiştirilen sülünlerin 2 bin 900'ü Ordu'da, 600'ü ise Samsun'da, tarımsal zararlılara karşı uygun yaşam alanlarına yerleştirildi.

1969'da kurulan üretim merkezinin kuruluşundan bu yana toplam üretimi 392 binin üzerinde olarak kayıtlara geçti. Kurum, nesli azalan Kafkas sülününü destekleme çalışmalarını sürdürürken, bu kaynakları fındıkta önemli hasarlara yol açan kahverengi kokarca ile mücadelede alternatif bir araç olarak kullanmayı hedefliyor.

üniversitelerle yürütülen çalışmalar:

Doğa Koruma ve Millî Parklar 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerin birlikte yürüttüğü denemeler, sülünlerin kahverengi kokarca ile beslendiğini ortaya koydu. Bölge Müdürü Resul Doğan'a göre, son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz'de kahverengi kokarca tarım alanlarına, bölgede ise ağırlıklı olarak fındığa ciddi zarar veriyor ve Bakanlık biyolojik mücadele kapsamında çeşitli uygulamalar yürütüyor.

Bu tespitlerin ardından sülünler, biyolojik mücadelenin parçası olarak sahaya bırakılmaya başlandı. Uygulama öncelikle fındık arazileri olmak üzere sulak alanlar ve ormanlara bitişik, sülünün doğal habitatına uygun bölgelerde gerçekleştirildi. Yetkililer, sülünlerin doğada böcekler ve larvalarla beslendiğini, bu davranışın kahverengi kokarca popülasyonunu baskılayabileceğini belirtiyor.

üretim süreci ve kapasite planı:

Gelemen merkezine getirilen anaçlardan yumurta alımı Mart ortasından Haziran ayına kadar sürüyor. Toplanan yumurtalar kuluçka makinelerine yerleştiriliyor ve çıkan yavrular ilk olarak büyütme kafeslerinde bakılıyor. Yavrular belli periyotlarda büyütme alanlarından daha geniş alanlara aktarılıyor ve biyolojik bağımsızlık kazanana dek yetiştiriliyor.

Merkezde yetiştirilen sülünler genellikle yaklaşık 16-18 hafta yani 3-4 aylık olana kadar bakılıyor; bu sürecin sonunda uygun habitatlara salım gerçekleştiriliyor. Samsun'da bugüne kadar doğaya bırakılan sülün sayısı ise kayıtlarla 67 bin civarında.

Mevcut üretim tesisinin eski ve yetersiz olması nedeniyle Bakanlık bünyesinde yeni bir üretim istasyonu planlanıyor. Önümüzdeki dönemde tamamlanması hedeflenen yeni yatırım ile yıllık üretim kapasitesinin 15 bine çıkarılması amaçlanıyor. Bu artış, Doğu Karadeniz hattında talep edilen bölgelere daha fazla birey yerleştirilmesini sağlayacak.

Yetkililer, sülün salımlarının tek başına çözüm olmadığını, biyolojik mücadeleyi destekleyen bir yöntem olarak yürütüldüğünü vurguluyor. Program, hem Kafkas sülünü popülasyonunu güçlendirmeyi hem de tarımsal zararlılarla mücadelede ek bir araç sunmayı hedefliyor.

SAMSUN’DA KAHVERENGİ KOKARCAYLA BİYOLOJİK MÜCADELE KAPSAMINDA BU YIL 3 BİN 500 SÜLÜN DOĞAYA...

SAMSUN’DA KAHVERENGİ KOKARCAYLA BİYOLOJİK MÜCADELE KAPSAMINDA BU YIL 3 BİN 500 SÜLÜN DOĞAYA SALINDI. TEKKEKÖY İLÇESİNDEKİ GELEMEN SÜLÜN ÜRETİM MERKEZİ’NDE YETİŞTİRİLEN SÜLÜNLERİN 2 BİN 900’Ü ORDU’DA, 600’Ü İSE SAMSUN’DA UYGUN YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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