Fındık fiyatında adalet çağrısı: üreticinin emeğini gözetin

Hamarat'tan piyasa aktörlerine çağrı:

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyat ile serbest piyasa arasındaki farkın üreticiler tarafından haklı olarak sorgulandığını belirtti. Hamarat, TMO fiyatının yalnızca bir alım fiyatı olmadığını, aynı zamanda fındık piyasası için önemli bir referans olduğunu vurguladı.

TMO fiyatı ve serbest piyasa arasındaki fark:

Hamarat, Ordu'da serbest piyasada fındığın yaklaşık 170-180 TL seviyelerinde işlem gördüğünü, TMO'nun Levant kalite için açıkladığı fiyatın ise 250 TL olduğunu kaydetti. Aradaki yaklaşık 70-80 TL farkın üreticilerin gündeminde olduğunu ifade etti.

Piyasa dengesi ve üreticinin maliyetleri:

Milletvekili Hamarat, serbest piyasa şartları ve arz-talep dengesinin önemine işaret ederken, üreticinin artan maliyetleri ve bir yıllık emeğinin de fiyat oluşumunda dikkate alınması gerektiğini söyledi. Tarımın diğer alanlarında fiyat oluşumları ve fahiş fiyat uygulamalarının yakından takip edildiğine dikkat çekti.

Hamarat, başta ihracatçılar ve tüccarlar olmak üzere tüm piyasa aktörlerini, üreticinin emeğini koruyan ve piyasayı sağlıklı şekilde sürdüren bir fiyat oluşumuna katkı vermeye davet etti. Üreticimizin emeği değerlidir vurgusuyla çağrısını sonlandırdı.

AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ MUSTAFA HAMARAT, TMO'NUN AÇIKLADIĞI FİYATIN YALNIZCA BİR ALIM FİYATI OLMADIĞINI, AYNI ZAMANDA FINDIK PİYASASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR REFERANS NİTELİĞİ TAŞIDIĞINI VURGULADI.