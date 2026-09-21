Fındık kabuğu kıvılcımları Fatsa'da metruk evi kül etti

Olayın gelişimi:

Ordu'nun Fatsa ilçesi Beyceli Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik için yakılan fındık kabuklarından sıçrayan kıvılcımlar, yakınlardaki atıl tek katlı evi tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler yapıyı sardı ve ev tamamen küle döndü.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını tamamladı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Uyarı ve güvenlik:

Fındık kabuğu gibi yanıcı atıkların açık alanda yakılması sırasında kıvılcımların sıçrama riski yüksek olduğundan, bu tür uygulamalarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI