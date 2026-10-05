Fındık kurutmada branda kullanımı: doğrudan temas çürümeye yol açabilir

Üreticilere branda uyarısı:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yağışlı hava koşullarında fındıklarını kurutmakta zorlanan üreticilere dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Ordu'da sahil ve orta kesimlerde hasadın tamamlandığını, yüksek kesimlerde ise hasadın devam ettiğini belirten Soydan, yaklaşık 15-20 gündür süren yağışların özellikle yüksek bölgelerde harmandan kurutma yapan üreticileri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Nem ve hava sirkülasyonu:

Soydan, üreticilerin yağıştan korumak amacıyla kullandıkları brandaların yanlış uygulandığında ürüne zarar verebileceğini söyledi. "Brandanın fındıkla temas etmesi halinde ürün hava alamaz ve çürümeye neden olabilir" uyarısında bulunan Soydan, doğrudan branda temasının hava sirkülasyonunu engelleyerek ürünün nemli kalmasına yol açtığını belirtti. Bu durumun randıman kaybı ve ekonomik zarara neden olacağını ifade etti.

Toprakla temas ve kurutma önerileri:

Toprak yüzeyinin yağış nedeniyle nemli olabileceğine dikkat çeken Soydan, fındığın doğrudan toprağın üzerine serilmemesi gerektiğini söyledi. Üreticilerin brandayı fındığa temas etmeyecek şekilde yüksek bağlaması, file kullanarak zeminle arasında mesafe oluşturması ve ürünü sık sık havalandırması gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Islak fındık çuvalda ve brandada da çürüyebilir" uyarısını tekrarladı.

Soydan'ın mesajı, yağışlı dönemde koruma amaçlı önlemlerin iyi planlanması gerektiği yönünde: brandayı doğrudan ürüne sermek yerine hava akışını sağlayacak şekilde yüksekte tutmak ve düzenli havalandırmayla nem kontrolü sağlamak, çürük ve kalite kaybını önlemede kilit öneme sahip.

BRANDA İLE ÜZERİ KAPATILAN FINDIKLAR