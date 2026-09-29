Finike'de istilacı aslan balığına karşı 30 bin TL ödüllü yakalama yarışması

yarışma detayları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerleşik deniz türlerini koruma ve Akdeniz ekosisteminin dengesini sağlama amacıyla Finike Gökliman'da 'Aslan Balığı Avlama Yarışması ve Tadım Etkinliği' düzenledi. Etkinlik Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Finike S.S. Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Sabah erken saatlerde başlayan organizasyona balıkçı dalgıçlardan oluşan 9 takım katıldı. Yarışmada dalgıçlar 3 saat boyunca dalış yaparak toplam 117 adet aslan balığı yakaladı; avların toplam ağırlığı 16 kilo 438 gram olarak kaydedildi.

Yakalanan örnekler, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde görevli istilacı türler uzmanı Dr. Merve Karakuş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan, Kıyı ve Deniz Yönetimi Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım ile aslan balığı avcısı Samet Alabacak'tan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

ödüller ve sonuçlar:

Yarışmanın 'En Fazla Aslan Balığı Yakalama' kategorisinde Mavikent Takımı'ndan Osman Öncel ve Mustafa Demir 48 balıkla birinci oldu ve bu kategori için belirlenen 30 bin TL ödülü kazandı. Aynı takım, 'En Büyük Aslan Balığı Yakalama' kategorisinde 31,4 cm ile en büyük balığı yakalayarak ikinci kez 30 bin TL ödülün sahibi oldu.

Yarışmada ikinci ve üçüncü takımlara da para ödülleri verildi. En küçük balığı yakalayan Harphoons Men Takımı'ndan çıkan 7 cm uzunluğundaki balık için ise 15 bin TL tutarında bir ödül takdim edildi. Birincilik kupası ve ödüller Finike Kaymakamı Mehmet Soylu ile Finike Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Durmuş Körpe tarafından Mavikent Takımı'na verildi.

farkındalık, tadım ve katılımcı görüşleri:

Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan, etkinliğin amacını ve halkla buluşan yanını şu sözlerle anlattı: 'Denizlerimizde canlı çeşitliliğinin korunması adına Aslan Balığı Avlama Yarışması ve Tadım Etkinliği'mizin 7'ncisini düzenledik. Aslan balığının yenilebilir bir balık olduğunu da halkımıza gösterebilmek için tutulan balıklardan hazırlanan tadım etkinliğimiz oldu. Bu etkinliklere vatandaşlarımız son derece ilgi duyuyor. Büyükşehir olarak denizlerimizi korumaya böylesi farkındalık etkinliklerinin sayısını arttırmaya devam edeceğiz.'

Mavikent Takımı'ndan Osman Öncel de iki kategoride de birinci olmanın mutluluğunu paylaştı: 'Bölgemizde böyle bir etkinlik olması bizi çok sevindirdi. İki farklı kategoride kupayı kazanmak da bize nasip oldu. Denizlerimize bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bizlere. Katılım sağlayan tüm avcılara ve etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.' Etkinlik, hem istilacı türlerle mücadeleye dikkat çekti hem de bölge halkı ve balıkçı toplulukları arasında katılımı artırmayı hedefledi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YERLEŞİK DENİZ TÜRLERİNİ KORUMA VE DENİZ EKOSİSTEMİNİ DENGEDE TUTMA AMACINA KATKI KOYMAK ADINA FİNİKE GÖKLİMAN'DA "ASLAN BALIĞI AVLAMA YARIŞMASI VE TADIM ETKİNLİĞİ" DÜZENLEDİ. BALIKÇI DALGIÇLARDAN OLUŞAN 9 TAKIMIN YARIŞTIĞI YARIŞMADA TOPLAM 16 KİLO 438 GRAM AĞIRLIĞINDA ASLAN BALIĞI TUTULDU. BİRİNCİ OLAN TAKIMLARA 30 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ.