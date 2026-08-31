Fink: zamana ihtiyaç var, doğru dakikalarda gelen goller galibiyeti getirdi

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye Samsunspor 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Thorsten Fink, maç sonrası yaptığı değerlendirmede karşılaşmanın kırılma anlarının erken dakikalarda yaşandığını belirtti. Fink, maçta üçüncü dakikada öne geçilen gol ve ikinci yarının hemen başında yenilen ikinci golün karşılaşmanın gidişatını belirlediğini vurguladı.

fink'in saha içi gözlemleri:

Fink, karşılaşmayı değerlendirirken, 'Fenerbahçe bence doğru dakikalarda golü bularak galip geldi' ifadelerini kullandı. Maçın başında ve ikinci yarının hemen başında gelen goller nedeniyle takımın oyunu dengelemede zorluk yaşadığını söyleyen Fink, oyuncularının elinden geleni yaptığını ancak bu performansın galibiyet için yeterli olmadığını ifade etti.

sakatlık ve takım yapısına ilişkin tespitler:

Teknik direktör, maçta Fatih Kaya'nın talihsiz bir sakatlık geçirdiğini belirterek, durumunun umarım ciddi olmadığını ve uzun sürmemesini diledi. Fink ayrıca, kadrolara bakıldığında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebildiklerini ve kendi takımlarının üçüncü bölgede özellikle bir forvet eksikliği yaşadığını ifade etti. Genç bir kadroya sahip olmalarının zaman gerektirdiğini vurgulayan Fink, ilerleyen haftalarda özellikle deplasmanda daha iyi bir oyun sergileme hedefinde olduklarını açıkladı.

Özetle, Thorsten Fink mağlubiyeti erken dakikalarda yenen goller ve sakatlıkla ilişkilendirirken, takımın gelişimi için zamana ihtiyaç duyduğunu ve bazı mevkilere takviye gerektiğini değerlendirdi.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, FENRBAHÇE’NİN DOĞRU DAKİKALARDA GOLLER BULARAK RAHAT BİR GALİBİYET ALDIĞINI SÖYLEDİ.