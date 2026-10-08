Firar eden hükümlü Manavgat'ta ormanlık alanda yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiindeki ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan çalışmada, 20 yıl 270 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen İ.D. isimli hükümlü tespit edilerek yakalandı.

ele geçirilenler:

Şahsın bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramalarda, 200 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi. İlgili bulgular, Manavgat Taşra İlamat Masası kayıtlarında yer alan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suç kaydıyla ilişkilendirildi.

adli işlem ve tutuklama:

İ.D. hakkında Merkez Jandarma Karakolundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk gerçekleştirildi. Mahkeme, şüpheliyi tutuklayarak Cezaevine teslim edilmesine karar verdi ve yasal süreç başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MERKEZ JANDARMA KARAKOLU ASAYİŞ TİMLERİ, 20 YIL 270 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE CEZASINI ÇEKMEKTE OLDUĞU CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜYÜ, ORMANLIK ALANDA YAKALADI.