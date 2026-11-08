Dolar 50,1751 +0,08%
Euro 56,0356 +0,29%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.637,69 +0,98%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,37 -0,97%
--°

Firari hükümlü 8 yıl sonra Ankara'da yakalandı: 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor

Ankara Emniyeti, kasten öldürme suçundan hakkında 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan F.D'yi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 07:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Firari hükümlü 8 yıl sonra Ankara'da yakalandı: 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor

Ankara'da firari hükümlü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, hakkında 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari olan F.D'yi yakaladı. Operasyonu Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak yürüttü.

yakalanma süreci:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yürütülen istihbari ve arama çalışmaları sonucunda F.D tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Operasyonun, uzun süredir aranan zanlının yakalanmasına odaklandığı belirtildi.

suç örgütünün iddia edilen faaliyetleri:

Soruşturmada F.D'nin Adana'da oluşturduğu öne sürülen suç örgütü ile bağlantılı olduğu, örgüt kapsamında adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma ile zorla senet imzalatma gibi suçlarda yer aldığı iddiaları üzerinde durulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Başkentte hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Başkentte hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz