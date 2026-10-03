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Firari hükümlü Kırıkkale'de polis operasyonuyla yakalandı

Kırıkkale'de gece vakti yağma, uyuşturucu ticareti ve firar suçlarından toplam 20 yıl 1 ay 28 gün hapis cezası bulunan M.T. polis tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Firari hükümlü Kırıkkale'de polis operasyonuyla yakalandı

operasyon ve yakalama:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada cezaevi firarisi M.T. tespit edilerek yakalandı.

suçlar ve kesinleşmiş ceza:

Hakkında "gece vakti yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

20 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

20 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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