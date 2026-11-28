Operasyon detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan İ.Z. tespit edildi ve yakalandı.

Suç ve aranan hükümlü:

Yakalanan kişinin "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Soruşturma ve yakalama sürecinde görev alan birimler, Başsavcılığın talimatına uygun koordinasyonla hareket etti.

Gözaltı ve sevk işlemleri:

İ.Z. emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakkında verilen 3 yıl hapis cezası doğrultusunda, gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra hükümlü ceza infaz kurumuna gönderildi.

KIRIKKALE’DE "YAĞMA" SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI