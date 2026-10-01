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Firari hükümlü Şarkışla'da yakalandı ve hapse gönderildi

Şarkışla'da zimmet ve sahtecilik suçlarından toplam 19 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.D. (57) yakalandı, cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Firari hükümlü Şarkışla'da yakalandı ve hapse gönderildi

Firari hükümlü Şarkışla'da yakalandı

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda firari olarak aranan bir hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

suçlamalar ve mahkûmiyet süreleri:

Hakkında, zimmet suçlaması ile 12 yıl 6 ay, mühürde sahtecilik suçundan 5 yıl 2 ay ve resmî belgede sahtecilik suçundan 5 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (57) yakalandı.

yakalama ve ceza infazı süreci:

Şüpheli, emniyet ekiplerinin uygulamaları sırasında tespit edilip gözaltına alındı; gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından resmen cezaevine gönderildi.

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE 3 AYRI SUÇTAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 19 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN...

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE 3 AYRI SUÇTAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 19 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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