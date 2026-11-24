Bozyazı saldırısının firari şüphelisi yakalandı

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bozyazı ilçesinde 15 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırının firari şüphelisi yakalandı. Olayda hedef alınan aracın sürücüsü M.A. zarar görmezken, araç gövdesine çok sayıda mermi isabet ettiği ve mermilerden birinin M.A.nın başına yakın geçtiği bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

İddialara göre saldırı sırasında şüpheli A.K. tarafından tabanca ve av tüfeği kullanıldı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay tarihinden itibaren şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yaralanma yaşanmasa da saldırının hedef alınan araçta bıraktığı izler soruşturmanın merkezine oturdu.

Soruşturma, yakalama ve tutuklama:

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucunda aranan şüpheli A.K.'yı aylar sonra yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Anamur Adliyesine sevk edildi ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Yapılan sorgulamada, şüphelinin daha önce silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına sahip olduğu ve bu cezanın infazı için de arandığı tespit edildi. Kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin infaz işlemleri tamamlanarak şüpheli, Anamur Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

MERSİN ANAMUR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN 7 AY ÖNCE BOZYAZI'DA MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA FİRARİ ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANIP TUTUKLANDI.