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Fırat Üniversitesi akademik etki sıralamasında Türkiye dördüncüsü oldu

Stanford'un 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde Fırat Üniversitesi'nden 48 akademisyen kariyer boyu, 46 akademisyen 2025'te yer aldı; üniversite Türkiye'de 4. sırada.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Fırat Üniversitesi akademik etki sıralamasında Türkiye dördüncüsü oldu

Fırat Üniversitesi akademik etki sıralamasında Türkiye dördüncüsü oldu

Fırat Üniversitesi, uluslararası bilim dünyasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde kurumdan toplamda önemli sayıda akademisyen yer alırken, üniversite her iki kategoride de Türkiye genelinde dördüncü sırada konumlandı.

liste verileri ve kapsamı:

Stanford'un çalışmasında Fırat Üniversitesi'nden 48 akademisyen "kariyer boyu" kategorisinde, 46 akademisyen ise "2025 yılı" kategorisinde gösterildi. Bu sonuç, üniversitenin hem uzun dönemli akademik üretkenlik hem de son dönemdeki bilimsel etki performansında dikkat çekici bir düzeye ulaştığını ortaya koyuyor.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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