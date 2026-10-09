Fırat Üniversitesi akademik etki sıralamasında Türkiye dördüncüsü oldu

Fırat Üniversitesi, uluslararası bilim dünyasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde kurumdan toplamda önemli sayıda akademisyen yer alırken, üniversite her iki kategoride de Türkiye genelinde dördüncü sırada konumlandı.

liste verileri ve kapsamı:

Stanford'un çalışmasında Fırat Üniversitesi'nden 48 akademisyen "kariyer boyu" kategorisinde, 46 akademisyen ise "2025 yılı" kategorisinde gösterildi. Bu sonuç, üniversitenin hem uzun dönemli akademik üretkenlik hem de son dönemdeki bilimsel etki performansında dikkat çekici bir düzeye ulaştığını ortaya koyuyor.