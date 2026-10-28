Fırat Üniversitesi bahçesinde park halindeki panelvan yandı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinde park halinde bulunan bir panelvan, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen araçta çıkan alevleri gören vatandaşlar, yangına ilk anda yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Vatandaşların yaptığı bu ilk müdahalenin ardından durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere yönelik kapsamlı çalışma başlatarak yangının çevreye sıçramasını önledi.

İtfaiye müdahalesi ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan söndürme çalışmaları sonucunda araçta önemli ölçüde hasar oluştu ve panelvan kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında; aracın sahibi, olay anındaki güvenlik kayıtları ve olası teknik nedenler araştırılacak.

ELAZIĞ’DA PARK HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANARKEN, YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ