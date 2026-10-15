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Fırat üniversitesi okullarda bilim söyleşilerinde Türkiye birincisi

Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında okullarda en fazla söyleşi yaparak Türkiye birincisi oldu; ödül Rektör Fahrettin Göktaş’a verildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Fırat üniversitesi okullarda bilim söyleşilerinde Türkiye birincisi

Fırat Üniversitesi'ne bilim iletişimi ödülü

Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri programı kapsamında okullarda gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye genelinde ilk sıraya yükseldi. Üniversite, "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamıında okullarda en fazla söyleşi gerçekleştiren üniversite" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

zirve ve ödül töreni:

Ödül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'nde takdim edildi. Zirve, Ankara'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

etkinliklerin kapsamı ve önemi:

Fırat Üniversitesi, okullarda düzenlediği bilim söyleşileriyle meslekten akademisyenleri ve öğrencileri doğrudan buluşturdu. Bu çalışmaların, bilimin yalnızca akademik çevrelerde değil toplumun geniş kesimlerinde de paylaşılmasını sağladığı vurgulandı. Ödül, üniversitenin saha odaklı bilim iletişimi çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Zirvede düzenlenen ödül töreninde, ödül Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a takdim edildi. Tören, bilim iletişiminin yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal katkıları ön plana çıkardı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fırat Üniversitesi, olarak TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında okullarda en fazla bilim söyleşisi gerçekleştiren üniversite olarak Türkiye birincisi olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarı, bilimin yalnızca üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde üretilen bir değer olmadığını, toplumun her kesimiyle buluştuğunda anlam kazandığını gösteren önemli bir sonuçtur. Elde ettiğimiz bu anlamlı başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimize, etkinliklerde görev alan çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan eğitim kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversitenin bu performansı, bilim iletişimi alanında örnek uygulamalar geliştirilmesinin ve eğitim kurumlarıyla kurulan iş birliklerinin etkisini gözler önüne serdi. Ödül, benzer projelerin teşvik edilmesi için de referans niteliği taşıyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, ÖDÜLÜ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, ÖDÜLÜ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR'IN ELİNDEN ALDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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