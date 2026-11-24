Fırçaların gündelik ritmi Atakum'da emeklilere yeni bir alan açtı

Samsun'un Atakum ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan resim kursu, farklı yaş gruplarından kadınları aynı atölyede buluşturuyor. Kursa katılan 73 yaşındaki Aliye Kaya ve 70 yaşındaki Hatice Say emeklilik dönemlerini sanatla doldurmanın hem bireysel hem de sosyal faydalarını vurguluyor.

kursiyerlerin günlük yaşamı:

Aliye Kaya, kursa başladıktan sonra ev yaşamının değiştiğini, resim yapmanın ona canlılık kazandırdığını söylüyor. Evini yaptıkları tablolarla süslediğini, çocuklarına da eserlerini hediye ettiğini belirtiyor. Elinin hızlı olduğunu ve büyük bir tabloyu kısa sürede tamamlayabildiğini ifade eden Kaya, kursun sosyal bir kaçış ve üretme alanı olduğunu anlatıyor.

Hatice Say ise emekli öğretmen kimliğiyle kurs sayesinde zamanını verimli geçirdiğini, sanatın kişiye iyi geldiğini vurguluyor. Say, "İnsanın sevdiği şeyi bulması çok kıymetli" diyerek benzer yaşta olanları evde oturmamaya, üretmeye teşvik ediyor.

eğitim ortamı ve gelecek planları:

Kurs eğitmeni Elif Kılınç, katılımcıların enerjisinden ve yeteneklerinden memnun olduğunu belirtiyor; onlarla çalışmanın kendisi için de keyifli olduğunu söylüyor. Atakum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Gödek ise kursun kadınlara hem sosyalleşme hem de yeteneklerini sergileme fırsatı sunduğunu ifade ediyor.

Merkez, yıl sonunda bir sergi açmayı planlıyor; bu etkinlik, kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserleri kamuoyuyla paylaşma imkânı sağlayacak. Atölye ortamı, hem kişisel üretimi teşvik ediyor hem de emeklilik dönemini toplumsal bir etkinliğe dönüştürüyor; katılımcılar evlerini sanatla dekore ederken yeni arkadaşlıklar ve günlük rutinler de oluşuyor.

SAMSUN'UN ATAKUM İLÇESİNDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BÜNYESİNDE AÇILAN RESİM KURSUNA KATILAN 73 YAŞINDAKİ ALİYE KAYA İLE 70 YAŞINDAKİ HATİCE SAY, EMEKLİLİK DÖNEMLERİNİ SANATLA DEĞERLENDİRİYOR.