Balıkesir sahilinde fırın artıklarının martılarla buluşması

Balıkesir kıyılarında, gün sonunda fırınlarda kalan hamur işleri bu kez çöp yerine martıların sofrasına gidiyor. Erkan Bulut isimli vatandaş, değerlendirilmeyen hamur işleri ve ekmek kırıntılarını toplayıp sahile götürüyor ve kuşlarla paylaşıyor.

Gün sonu artıkları martıların besini:

Bulut'un elindeki yiyecekleri gören martılar, deniz yüzeyinde ve sahil boyunca hızla toplanıyor. Birkaç dakika içinde çok sayıda martının çevresini sarması, yiyecek kapma mücadelesine dönüşüyor ve sahilde dikkat çekici görüntüler oluşuyor.

Sahildeki görüntüler ve yerel yankı:

Martıların beslenme anları, hem sahildeki yürüyüş yapanların ilgisini çekiyor hem de fotoğraf ve video görüntülerine konu oluyor. Bu davranış, kent kıyısında basit bir paylaşım eyleminin nasıl görsel bir olaya dönüşebileceğini gösteriyor.

Uygulama, fırınlarda değerlendirilmeyen hamur işlerinin yeniden kullanımına bir örnek sunarken, aynı zamanda sahil yaşamının canlı bir kesitini de ortaya koyuyor. Balıkesir kıyılarında tekrarlanan bu sahneler, hem kuşların beslenme anlarını belgeliyor hem de yerel gündeme renkli kareler katıyor.

ERKAN BULUT