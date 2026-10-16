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Fırtına Çuhallı Plajı'nda ölü bir yunus bıraktı

Akçakoca'da etkili fırtına ve dev dalgalar Çuhallı Plajı'na bir yunus balığı sürükledi; sahilde bulunan ölü yunus ekiplerce kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fırtına Çuhallı Plajı'nda ölü bir yunus bıraktı

Fırtına Çuhallı Plajı'na ölü bir yunus sürükledi:

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına ve dev dalgalar, Çuhallı Plajı sahiline ölü bir yunus balığının vurmasına yol açtı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları, denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu ve yunus kıyıya sürüklendi.

vatandaşların ihbarı ve müdahale:

Sahilde yürüyen vatandaşlar kıyıya vuran yunusu fark ederek durumu ilgili birimlere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olay yerine ulaşarak ölü yunus balığını kontrollü şekilde kaldırdı.

bölgede hava koşulları:

Olumsuz hava şartları ve sert rüzgârlar, Karadeniz kıyısında dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Yetkililer, benzer olaylara karşı vatandaşları sahil şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı ve ekiplerin bölgedeki denetimleri sürdürdüğü belirtildi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA VE DEV DALGALAR, ÇUHALLI PLAJI’NA ÖLÜ BİR YUNUS...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA VE DEV DALGALAR, ÇUHALLI PLAJI’NA ÖLÜ BİR YUNUS BALIĞINI SÜRÜKLEDİ. SAHİLDE YUNUSU GÖREN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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