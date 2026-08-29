Fırtına Elazığ-Baskil feribotunun iskeleye yanaşmasını engelledi

Elazığ-Malatya hattında seyre çıkan feribot iskeleyle buluşamadı

Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi’ne güvenli şekilde yanaşmakta güçlük çekti.

O anların kaydı:

Feribotun iskeleye yanaşamaması, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın gemi manevralarını zorlaştırdığı, iskeleyi hedefleme konusunda personelin dikkatli davranmak zorunda kaldığı görülüyor.

Güvenli yanaşma için bekleyiş:

Olası riskleri önlemek için yetkililer, feribotun iskeleye yanaşabilmesi adına hava şartlarının uygun hale gelmesinin beklendiğini bildirdi. Yolcular ve çevredekiler, güvenlik önlemleri nedeniyle oluşan bekleyişe saygı gösterdi.

Fırtına feribotun iskeleye yanaşmasına izin vermedi