Fırtına Eyüpsultan'da bir ağacı yola devirdi, olası kaza önlendi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, Eyüpsultan'da bir ağacın devrilmesine yol açtı. Ağaç, rüzgarın etkisiyle yola doğru devrilerek trafiği tehlikeye atabilecek bir konuma düştü.

Olayın ayrıntıları

Devrilen ağaç, Eyüpsultan bölgesinde yola savruldu. O sırada yoldan geçen herhangi bir yayanın ya da aracın bulunmaması, muhtemel bir kazanın önlenmesine neden oldu. Olayla ilgili ilk bilgilerde herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Hava koşullarının etkileri

İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve fırtına, kent yaşamında aksamalara neden oldu; Eyüpsultan'daki ağaç devrilmesi bu olumsuz hava koşullarının somut bir örneğini oluşturdu. Vatandaşların benzer olaylara karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

İSTANBUL EYÜPSULTAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞIN ETKİSİYLE BİR AĞAÇ DEVRİLDİ.