Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,2344 -0,05%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.544,14 -1,34%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 105,97 +0,26%
--°

Fırtına halatı kopardı: gemi Çilingöz sahiline sürüklendi

Çatalca açıklarında fırtına sırasında halatı kopan ticari gemi, Çilingöz sahilinde karaya oturdu; Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Fırtına halatı kopardı: gemi Çilingöz sahiline sürüklendi

Fırtına halatı kopardı: gemi Çilingöz sahiline sürüklendi

Olayın gelişimi:

İstanbul'un Çatalca açıklarında, öğle saatlerinde Karadeniz'de seyir halindeki bir gemi fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemi, çekildiği sırada halatının kopması sonucu kontrolünü kaybetti ve sürüklenerek Çilingöz sahilinde karaya vurdu. Olay anına ilişkin görüntülerde, geminin dev dalgalar arasında kaldığı ve kıyıya doğru sürüklendiği görülüyor.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sahada yürüttüğü kurtarma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor; görüntülerde ekiplerin yerden ve havadan yürüttüğü çalışmaların izleri bulunuyor. Yetkililer, mevcut hava koşulları nedeniyle müdahalenin zorlu geçtiğini bildiriyor.

Havadan çekilen görüntüler, olayın büyüklüğünü ve fırtınanın deniz trafiği üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Ticari gemi ve ekiplerin durumuna ilişkin gelişmeler, yetkililerin değerlendirmeleri doğrultusunda takip edilmeye devam ediyor.

Çatalca&#039;da karaya oturan gemi böyle görüntülendi

Çatalca'da karaya oturan gemi böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı
images

Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle ce...
images

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı
images

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

Kocaeli turuncu alarmda: akşam sağanak cadde ve sokakları boş bıraktı

Hazırlık ve anma: Merzifon'da Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sona erdi

Sağanak sonrası Nakkaş Deresi taşkını sitenin otoparkını ve bahçesini suyla doldurdu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti