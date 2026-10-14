Fırtına halatı kopardı: gemi Çilingöz sahiline sürüklendi

Olayın gelişimi:

İstanbul'un Çatalca açıklarında, öğle saatlerinde Karadeniz'de seyir halindeki bir gemi fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemi, çekildiği sırada halatının kopması sonucu kontrolünü kaybetti ve sürüklenerek Çilingöz sahilinde karaya vurdu. Olay anına ilişkin görüntülerde, geminin dev dalgalar arasında kaldığı ve kıyıya doğru sürüklendiği görülüyor.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sahada yürüttüğü kurtarma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor; görüntülerde ekiplerin yerden ve havadan yürüttüğü çalışmaların izleri bulunuyor. Yetkililer, mevcut hava koşulları nedeniyle müdahalenin zorlu geçtiğini bildiriyor.

Havadan çekilen görüntüler, olayın büyüklüğünü ve fırtınanın deniz trafiği üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Ticari gemi ve ekiplerin durumuna ilişkin gelişmeler, yetkililerin değerlendirmeleri doğrultusunda takip edilmeye devam ediyor.

Çatalca'da karaya oturan gemi böyle görüntülendi