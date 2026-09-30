Fırtına izleri: Akçakoca balıkçı barınağında hasar tespiti yapıldı

Akçakoca balıkçı barınağında inceleme yapıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan bölgedeki Balıkçı Barınağı’nda incelemelerde bulundu. Ziyarette, zarar gören tekneler ve barınağın mevcut durumu yerinde değerlendirildi.

Saha bulguları ve hasarın kapsamı:

Gerçekleştirilen saha taramasında, fırtınanın barınak ve tekneler üzerindeki etkileri detaylı şekilde ele alındı. İnceleme sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Emine Gürbulak, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Özer ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri de hazır bulundu. Ekipler, öncelikli hasar tespitini tamamlayarak barınakta güvenlik ve ulaşım açısından değerlendirmeler yaptı.

Alınması değerlendirilen tedbirler:

İnceleme kapsamında, benzer olumsuzlukların yeniden yaşanmaması amacıyla alınabilecek tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu. Yetkililer; bağlama sistemlerinin güçlendirilmesi, acil onarım planlarının hazırlanması ve koordinasyonun artırılması gibi öncelikli adımların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sahil güvenlik ile iş birliği ve kooperatiflerin bilgilendirilmesi önemsendi.

Kaymakamlık ve ilgili kurumların hasar tespit sonuçlarına göre önceliklendirme yaparak gerekli çalışmaların takip edileceği bildirildi. Bölgedeki çalışmaların ilerleyişi, yetkililerin koordinasyonunda izlenecek.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINANIN ARDINDAN BALIKÇI BARINAĞI’NDA İNCELEME YAPILDI. KAYMAKAM HACI ARSLAN UZAN, ZARAR GÖREN TEKNELERİ VE BARINAKTAKİ MEVCUT DURUMU YERİNDE İNCELEDİ.