Olayın ayrıntıları:

Çanakkale'de etkili olan fırtına sırasında 157 yıllık Kurşunlu Camii'nin avlusunda bir ağaç devrildi. Olay, cami çevresinde insan bulunmaması nedeniyle can kaybına yol açmadı.

Devrilen ağaç doğrudan avluya düştü; bu nedenle avluda bulunan tente kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar meydana geldi.

Meteorolojinin bilgileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 75-90 kilometreye ulaştı. Kuvvetli rüzgârın etkili olduğu anlarda kent merkezinde de benzer olumsuzluklar görüldü.

Yetkililer, olayda can kaybı olmamasının teselli verici olduğunu belirtirken, tarihi yapılar çevresindeki ağaçların kontrolü ve güvenlik önlemlerinin önemine işaret etti.

ÇANAKKALE'DE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE 157 YILLIK TARİHİ KURŞUNLU CAMİİ'NİN AVLUSUNDAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ.