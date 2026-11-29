kıyı taşları yola sürüklendi:

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, denizden yükselen dalgaların kıyıdaki taş ve kumları karayoluna taşımasına neden oldu. Dalgaların sürüklediği birikintiler, özellikle Gaziköy-Uçmakdere yolu üzerinde yoğunlaşarak araç trafiğinin durmasına yol açtı.

Güzergâhta oluşan taş ve kum yığını nedeniyle ulaşım geçici olarak aksadı; bölgedeki sürücüler güzergâhın kapalı olması sebebiyle alternatif yolları kullanmak zorunda kaldı.

müdahale ve temizleme çalışması:

Durumun bildirilmesi üzerine Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle sahil boyunca yola biriken taş ve kumları temizlemek üzere çalışma başlattı. Çalışmalarda özellikle greyder kullanılarak yol yüzeyinden birikintiler kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından yol güvenli hale getirilerek yol yeniden araç trafiğine açıldı ve güzergahta ulaşım normale döndü. Yetkililer, benzer olaylara karşı sahil yollarında dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Dalgalar karayolunu taşla doldurdu