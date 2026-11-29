Tekirdağ'da sahil şeridini etkileyen fırtına ulaşımı kesti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, kıyıdan gelen dalgaların taşıdığı taş ve kum birikintileri nedeniyle ulaşımı aksattı. Denizden sürüklenen malzemeler, sahil boyunca bulunan kara yolunun yüzeyine yayılınca araç trafiği felç oldu.

güzergahın durumu ve kapanma:

Özellikle Gaziköy-Uçmakdere yolu üzerinde biriken taş ve kum, araç geçişine engel oluşturdu. Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar kıyıdaki taş ve kum yığınlarını yol üzerine sürükledi ve ilgili güzergahta ulaşım durma noktasına geldi.

müdahale ve yolun açılması:

Durumun bildirilmesi üzerine Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, iş makineleri ve özellikle bir greyder yardımıyla yol üzerindeki taş ve kumları temizledi. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı ve ulaşım normale döndü.

KAPANAN YOL İÇİN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU