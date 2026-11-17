Fırtına uyarısı Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerini etkiledi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler:

18 Kasım günü Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan iptaller şu şekilde açıklandı: Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 seferleri; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Gestaş'ın açıklaması:

Şirket duyurusunda, iptallerin nedeni olarak bölgedeki olumsuz hava koşulları gösterildi ve yolcuların duyuruları takip etmeleri gerektiği belirtildi.

ÇANAKKALE'NİN BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI FERİBOT SEFERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.