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Fiyat istikrarı için sıkı para politikası vurgusu

TCMB Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla süreceğini ve tüm araçların etkin kullanılacağını açıkladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Fiyat istikrarı için sıkı para politikası vurgusu

Merkez Bankası kararlılığını yineledi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında milletvekillerine yaptığı sunumda fiyat istikrarına ulaşılana dek uygulanan sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı. Toplantı, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirildi.

enflasyon görünümü ve ana eğilim:

Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştiği mart-haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş görüldüğünü, temmuzdan itibaren ise ana eğilimde gerileme başladığını ifade etti. Eylül ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 29,7 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici enflasyonunun nisan ayındaki yüzde 32,4 seviyesinden 2,6 puan gerilediğine dikkat çekildi.

Enflasyondaki arz kaynaklı baskıların dezenflasyon sürecini yavaşlattığı belirtilirken, B ve C göstergelerinin manşet rakama kıyasla daha düşük seyretmesiyle ana eğilimdeki yavaşlamanın görece belirgin olduğu kaydedildi. Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimin savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesinden eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine gerilediğini ve bunun mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında olduğunu söyledi.

para politikası uygulamaları ve finansal tedbirler:

TCMB Başkanı, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Mevcut para politikası duruşunun para piyasalarındaki faiz oranlarının politika faizi seviyelerine yakın oluşmasını sağladığını belirterek, politika faizinin yüzde 37 olduğunu vurguladı. Sıkı parasal duruşun, makroihtiyati tedbirler ve aktif likidite yönetimi ile desteklendiği ifade edildi.

Sunumda uygulanan önlemler arasında haftalık repo ihaleleriyle fonlama miktarının artırılması, TCMB Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinin güncellenmesi, teminat iskonto oranlarının düşürülmesi ve Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının azaltılması yer aldı. Karahan, bu adımlarla bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlandığını belirtti.

Ayrıca TL mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemelerin finansal koşullara göre revize edilerek uygulandığı, kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için büyüme sınırlarının kullanıldığı ve aktif likidite yönetimi ile parasal aktarım mekanizmasının güçlendirildiği ifade edildi.

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim." Karahan, jeopolitik gelişmelerin yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu, bu yüzden dezenflasyon kazanımlarının devamı için ihtiyatlı duruşun gerekli olduğunu belirtti.

Sunumun ardından komisyon, üyelerin görüşlerinin alınmasıyla çalışmasını sürdürdü.

TCMB Başkanı Karahan: &quot;Fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu...

TCMB Başkanı Karahan: "Fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğiz"

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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