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Fizik derslerine yapay zekâ dokunuşu: Samsun'da öğretmenlere uygulamalı eğitim

TÜBİTAK destekli proje ile Samsun'da 24 fizik öğretmeni, 6 gün boyunca yapay zekâ, AR/VR, simülasyon ve STEM odaklı uygulamalı eğitim alacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Fizik derslerine yapay zekâ dokunuşu: Samsun'da öğretmenlere uygulamalı eğitim

proje açılışı ve katılımcılar

TÜBİTAK 4005 desteğiyle hayata geçirilen "Fizik Eğitiminde Yapay Zekâ ile Dijitalleşme Destekli Öğrenme Tasarımı" projesi Samsun'da başladı. Projenin yürütücülüğünü yapan Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Dr. Fatma Taştan açılış programına liderlik etti. Açılış töreni 19 Mayıs tarihinde bir otelde gerçekleştirildi ve programa Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Soruç, Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, akademisyenler, öğretmenler ile davetliler katıldı.

eğitimin kapsamı:

Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden seçilen 24 fizik öğretmeni, 6 gün süreyle yapay zekâ ve dijital teknolojiler üzerine uygulamalı eğitim alacak. Programda yapay zekâ temelli dijital araçlar, simülasyon, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve STEM uygulamaları ele alınacak; katılımcılar bu araçları deneyimleyerek doğrudan pratik yapma imkânı bulacaklar.

hedef ve yöntem:

Projenin önceliği, öğretmenlerin yalnızca teknolojiyi kullanmasını sağlamak değil; bu araçları pedagojik yaklaşımlarla harmanlayıp sınıf ortamında öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirecek yenilikçi öğrenme tasarımları geliştirmelerini sağlamaktır. Farklı disiplinlerden oluşan 18 kişilik uzman ve eğitmen ekibi uygulamalı atölye ve rehberlik görevleri üstlenecek. Eğitim ve atölye çalışmaları Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde devam edecek ve katılımcı öğretmenlerin derslerine dönük somut tasarımlar üretmeleri hedeflenecektir.

TÜBİTAK 4005 KAPSAMINDA DESTEKLENEN “FİZİK EĞİTİMİNDE YAPAY ZEKÂ İLE DİJİTALLEŞME DESTEKLİ ÖĞRENME...

TÜBİTAK 4005 KAPSAMINDA DESTEKLENEN “FİZİK EĞİTİMİNDE YAPAY ZEKÂ İLE DİJİTALLEŞME DESTEKLİ ÖĞRENME TASARIMI” PROJESİ SAMSUN’DA BAŞLADI. PROJE KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN 24 FİZİK ÖĞRETMENİ, 6 GÜN BOYUNCA YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER ÜZERİNE UYGULAMALI EĞİTİM ALACAK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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