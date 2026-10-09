fizyolojide yeni dönemin tartışıldığı 51. ulusal kongre İnönü Üniversitesi'nde başladı

açılış töreni ve temsilciler:

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) tarafından düzenlenen 51. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde resmen başladı. Açılış törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sandal, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Ağar ile çok sayıda akademisyen katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

kongrenin bilimsel ağırlığı ve katılım:

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sandal, İnönü Üniversitesi'nin 51. kuruluş yılı ile kongrenin 51. yılının eş zamanlı kutlanmasından duydukları gururu vurguladı ve etkinliğin sadece bilimsel tartışma zemini değil, aynı zamanda usta-çırak ilişkilerinin güçlendiği bir platform olduğuna dikkat çekti. Sandal, kısa karşılaşmaların bile gençlerin akademik yönelimini etkileyebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Erdal Ağar ise kongrenin akademik niteliğine vurgu yaparak, kongrenin marka değerinden taviz verilmeyeceğini söyledi. Gönderilen 180 bildiri arasından yüksek akademik standartlara uyan 78 poster ve 68 sözlü bildiri kabul edildi. Ayrıca kongre, Harvard ve Oxford gibi kurumlardan davetli konuşmacıları ağırlıyor ve lisansüstü öğrenciler için burs desteğini sürdürüyor.

gündemde yapay zekâ ve dijital biyoloji:

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, 6 Şubat depremlerinin ardından kongre ve sempozyumların akademik hayatın yeniden canlanmasında oynadığı rolü vurguladı. Akpolat, tıp ve biyoloji alanında yapay zekâ, dijital biyoloji ve biyosinyal analizi konularının hızla önem kazandığını belirterek, fizyolojinin geleneksel anlayıştan çıkarılmasını ve geleceğe taşınması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede Yapay Zekâ ve Biyosinyal Analiz Merkezi ile Sistem Biyolojisi Laboratuvarı'nın acilen kurulmasının önemine dikkat çekti.

Kongre süresince düzenlenecek oturumlar, paneller, sempozyumlar ve poster/sözlü sunumlar aracılığıyla katılımcılar arasında disiplinlerarası etkileşim ve bilgi paylaşımı hedefleniyor. Açılış konuşmalarında öne çıkan vurgular, akademik niteliğin korunması, genç araştırmacıların desteklenmesi ve teknolojik dönüşüme adaptasyon oldu.

Kongre programı poster, sözlü bildiri, panel ve sempozyum sunumlarıyla devam edecek ve 10 Ekim'e kadar sürdürülecek.

51. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI