uzmanın değerlendirmesi:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Ayşenur Canan Benli, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetin tanımına, belirtilerine ve tedavi yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Benli, diyabetin kan şekerinin yükselmesiyle karakterize kronik ve metabolik bir hastalık olduğunu; pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi veya insülinin vücutta etkin kullanılamaması sonucu oluştuğunu hatırlattı.

Benli, tip 1 ve tip 2 başta olmak üzere farklı diyabet türlerinin bulunduğunu ve sık idrara çıkma, aşırı susama, ağız kuruluğu, yorgunluk ve halsizlik gibi şikâyetlerin görülebileceğini ifade etti. Kontrolü sağlanamayan diyabetin kalp-damar sistemi, böbrekler, gözler, sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

fizyoterapinin diyabetteki rolü:

Benli, diyabet tedavisinin hedefinin kan şekerini düzenlemek, komplikasyonları önlemek ve bireyin yaşam kalitesini korumak olduğunu belirterek tedavinin multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. İlaç tedavisi, düzenli kontroller ve kişiye özgü beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivite ve fizyoterapinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Özellikle fizyoterapi kapsamında planlanan egzersizlerin kasların glikoz kullanımını artırarak kan şekeri kontrolüne katkı sağladığını; egzersizlerin insülin duyarlılığını artırdığı ve kas kuvveti, fiziksel kapasite, denge ile fonksiyonel hareketliliğin korunmasına yardımcı olduğu belirtildi.

kişiye özel egzersiz programları ve öneriler:

Benli, diyabetli bireylerde aerobik, direnç ve denge egzersizlerinin uygun şekilde planlanarak uygulanması gerektiğini aktardı. Bu programların kişinin yaşı, fiziksel kapasitesi, diyabet süresi, mevcut komplikasyonları ve genel sağlık durumu dikkate alınarak fizyoterapist tarafından kişiye özel hazırlanmasının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca diyabetin yol açabileceği periferik nöropati, duyu kaybı, kas kuvvetinde azalma, denge problemleri ve yürüme güçlükleri gibi sorunların yönetiminde fizyoterapistlerin önemli görev üstlendiğini ifade eden Benli, fiziksel aktivitenin sadece fiziksel sağlık için değil, bireyin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini sürdürmesi açısından da kritik olduğunu söyledi.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. AYŞENUR CANAN BENLİ