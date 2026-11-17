Fizyoterapi diyabet tedavisinde tamamlayıcı bir rol üstleniyor

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşenur Canan Benli diyabetin yönetiminde fiziksel aktivite ve fizyoterapinin önemine dikkat çekti. Benli, diyabetin kan şekerinin yükselmesiyle karakterize kronik ve metabolik bir hastalık olduğunu ve pankreasın yeterli insülin üretememesi ya da insülinin vücutta etkin kullanılmaması sonucu ortaya çıktığını hatırlattı.

Diyabetin belirtileri ve olası komplikasyonlar:

Benli, diyabet türleri arasında ön plana çıkanın tip 1 ve tip 2 olduğunu belirterek, hastalarda sık idrara çıkma, aşırı susama, ağız kuruluğu, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilerin görülebileceğini söyledi. Kontrol altına alınmayan diyabetin kalp-damar sistemi, böbrekler, gözler, sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fizyoterapinin diyabet tedavisindeki katkıları:

Benli, diyabet tedavisinin amacının kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmak, komplikasyonları önlemek ve bireyin yaşam kalitesini korumak olduğunu vurguladı. Tedavi sürecinin multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini; ilaç tedavisi, düzenli kontroller, kişiye özgü beslenme ve fiziksel aktivitenin diyabet yönetiminde temel unsurlar olduğunu ifade etti.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının diyabet tedavisini destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Benli, kişiye özel planlanan egzersizlerin kasların glikoz kullanımını artırarak kan şekeri kontrolüne katkı sağladığını aktardı. Egzersizlerin ayrıca insülin duyarlılığını artırdığını; kas kuvveti, fiziksel kapasite, denge ve fonksiyonel hareketliliğin korunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Kişiye özel egzersiz programlarının önemi:

Benli, diyabetli bireylerde aerobik, direnç ve denge egzersizlerinin uygun şekilde planlanarak uygulanabileceğini, bu programların kişinin yaşı, fiziksel kapasitesi, diyabet süresi, mevcut komplikasyonları ve genel sağlık durumu dikkate alınarak fizyoterapist tarafından kişiye özel hazırlanması gerektiğini vurguladı. Periferik nöropati, duyu kaybı, kas kuvvetinde azalma, denge problemleri ve yürüme güçlükleri gibi diyabetin yol açabileceği sorunların yönetiminde fizyoterapistlerin etkin rol üstlendiğini söyledi.

Benli son olarak, fiziksel aktivitenin yalnızca fiziksel sağlığa değil, bireyin bağımsızlığına ve yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirterek hastaları düzenli değerlendirme ve kişiye uygun programlar için sağlık profesyonelleriyle iş birliği yapmaya çağırdı.

Uzmanı uyardı: "Fizyoterapi ve rehabilitasyon diyabet tedavisi için önemli unsurlar"