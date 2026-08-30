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Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yaralandı

Adıyaman merkez Flamingo Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi; sürücü Ş.K. başını kaldırıma çarparak yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yaralandı

kaza detayları:

Adıyaman merkez Flamingo Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ş.K. idaresindeki motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Olayda motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi ve sürücü başını kaldırıma çarparak yaralandı.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgiyi polis ve sağlık ekiplerine yapılan ihbarlar doğrultusunda edinilen bilgiler oluşturuyor. Sürücünün kimliği haber kaynaklarında Ş.K. olarak belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKARAK SÜRÜKLENEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKARAK SÜRÜKLENEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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