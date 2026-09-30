FMO’dan Garanti BBVA Leasing’e 30 milyon euro yeşil finansmanle işletmelere uzun vadeli destek

İşlemin kapsamı:

Hollanda girişimci kalkınma bankası FMO, Türkiye’de yeşil yatırımları ve iklim dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Garanti BBVA Leasing (Garanti Finansal Kiralama A.Ş.)'ye 30 milyon euro tutarında kredi sağlamayı duyurdu. Finansmanın vadesi 5 yıl olup, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer sürdürülebilir varlıkların finansmanında kullanılacak.

beklenen etkiler:

Bu uzun vadeli kaynak, işletmelerin verimliliklerini artıran ve kaynak kullanımında etkinliği güçlendiren teknolojilere yatırım yapmalarına olanak tanıyacak. İşlem, Garanti BBVA Leasing’in yeşil varlık portföyünü büyütürken Türk şirketlerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yabancı para finansmanına erişimini de destekleyecek. KOBİ’lere odaklanan finansman, şirketlerin rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden yatırımları desteklemeyi amaçlıyor.

stratejik boyut ve iş birliği:

İşlem, Garanti BBVA Leasing’in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, Garanti BBVA’nın 2029 yılına kadar 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdünü destekliyor. Aynı zamanda FMO ile Garanti BBVA arasındaki uzun soluklu iş birliğini güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

yönetici açıklamaları:

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik, reel ekonominin finansmanına yönelik yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası. FMO ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni finansman işlemi; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yapan işletmelere sağladığımız desteği güçlendirirken, uzun vadeli fonlama kaynaklarımızı daha da çeşitlendirmemize katkı sağlıyor. FMO ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan ve Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam etmekten memnuniyet duyuyoruz."

FMO Finansal Kuruluşlar ECA MENA Bölge Müdürü Ruhi Coşkun ise değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Uzun vadeli finansmana erişim, işletmelerin daha sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç duydukları teknoloji ve varlıklara yatırım yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu Yeşil Finansman ile Garanti BBVA Leasing’in Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer iklim odaklı yatırımlara yönelik finansman olanaklarını genişletmesini destekliyoruz. Güçlü bir yerel ortakla çalışarak, KOBİ’ler dahil olmak üzere işletmelerin verimliliklerini ve dayanıklılıklarını artırmalarına ve aynı zamanda ülkenin iklim dönüşümüne katkıda bulunmalarına destek olmayı hedefliyoruz."

Sonuç olarak, sağlanan 30 milyon euro tutarındaki yeşil finansman, hem Garanti BBVA Leasing’in finansman kapasitesini ve ürün yelpazesini genişletecek hem de Türkiye’de düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen yatırımların finansmanını kolaylaştıracak bir araç olarak öne çıkıyor.

GARANTİ BBVA LEASİNG GENEL MÜDÜRÜ ORHAN VELİ ÇAYCI