Foça’da Boran-8 rüzgarı: uluslararası keskin nişancılar sahada yetenek ölçüyor

yarışma sahada sürüyor:

İzmir'in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması devam ediyor. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 12'si Türkiye'den olmak üzere 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takım katıldı. Yarışmada görev yapan personel sayısı 742 olarak bildirildi.

katılımcılar ve gözlemci yapısı:

Etkinlikte Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden takımlar yer alıyor. Organizasyon, 5 hakem tarafından yönetilirken 25 yerli ve 26 yabancı gözlemci tarafından takip ediliyor.

amaçlar ve yarışma ruhu:

Jandarma Binbaşı Mehmet Koyuncu yarışma hakkında bilgi verirken şu ifadeleri kullandı: "Boran Keskin Nişancı Yarışması her yıl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, en iyi keskin nişancıları seçmek için düzenlenen kıyasıya rekabetin olduğu seçkin bir keskin nişancı yarışmasıdır." Koyuncu, yarışmanın adının ilk yıllarda soğuk ve fırtınalı dönemlerde icra edilmesinden ve ilk yerli milli keskin nişancı tüfeğimiz olan Bora-12'den geldiğini belirtti.

Yarışmanın hedefleri arasında birliklerin terörle mücadele ve meskun mahal operasyonlarındaki tecrübelerinin aktarılması, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi, personelin aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ve bilgi-beceri seviyesinin artırılması bulunuyor. Etkinlik, her yıl farklı atış türleri ve karmaşık muharebe sahalarını yansıtan senaryolarla zenginleşiyor.

gözlemci günü ve sergi programı:

Organizasyon kapsamında 16 Ekim "Seçkin Gözlemci Günü" olarak belirlenirken, yarışma 17 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek. Ayrıca alanda kurulan stantlarda 44 firma, 14-17 Ekim tarihlerinde geliştirdikleri silah, araç ve gereçleri sergileyecek.

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti