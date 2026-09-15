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Foça'da öncelik hizmet: yeni başkanla merkezi ve yerel işbirliği vurgusu

Çankırı, CHP'den AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ziyaret ederek ilçenin ihtiyaçları ve merkezi-yerel işbirliğini görüştü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Elif Demir

Foça'da öncelik hizmet: yeni başkanla merkezi ve yerel işbirliği vurgusu

ziyaret ve gündem:

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'den AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçenin ihtiyaçları, yürütülecek çalışmalar ve yerel yönetim hizmetlerinin koordinasyonu ana başlıklar olarak ele alındı.

ilçe ihtiyaçları ve öncelikler:

Toplantıda, Foça'nın alt yapı, hizmet ve sosyal yaşam alanlarındaki öncelikleri değerlendirildi. Çankırı, İzmir'in tüm ilçelerinde olduğu gibi Foça'da da vatandaşların talep ve beklentilerini yakından takip ettiklerini belirterek hizmetin ve vatandaşın ihtiyaçlarının siyasi farklılıkların önünde tutulması gerektiğini vurguladı.

merkezi-yerel işbirliğinin önemi:

Çankırı, Foça'nın potansiyelinin daha ileri taşınması ve ilçenin sorunlarının çözülmesi için merkezi yönetim ile yerel yönetimin işbirliği içerisinde çalışmasının önemine işaret etti. Başkan Fıçı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını ve ihtiyaçları ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edeceklerini söyledi.

Başkan Fıçı, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Foça’nın kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi" dedi ve Foça'nın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE YEREL YÖNETİMLER BAŞKAN YARDIMCISI CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, CHP’DEN...

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE YEREL YÖNETİMLER BAŞKAN YARDIMCISI CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, CHP’DEN AK PARTİ’YE GEÇEN FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI’YI ZİYARET ETTİ. (SOLDAN SAĞA, CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI - SANİYE BORA FIÇI)

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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