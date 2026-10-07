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Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı son yolculuğuna uğurlandı

Çekmeköy'de aracında ölü bulunan ve fon soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı, Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze sonrası Ihlamurkuyu'da toprağa verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı son yolculuğuna uğurlandı

Ali Emre Ballı için tören düzenlendi

Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı, Çekmeköy'de aracında ölü bulunmasının ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ballı'nın naaşı öğle saatlerinde ailesine teslim edildi ve ikindi vakti Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olayın tespit edilmesi:

Olay, Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında, vatandaşların yol üzerinde araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığı yönündeki ihbarı üzerine ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, araç içindeki kişinin silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri cesedin Ali Emre Ballı'ya ait olduğunu tespit etti; olay yerinde bir silah da bulundu. Ballı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cenaze töreni ve defin:

46 yaşındaki Ballı'nın cenazesi ikindi vakti Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan törenle aile ve yakınlarına teslim edildi. Törene iş dünyasından çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı; aile fertleri ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve helallik işlemlerinin ardından Ali Emre Ballı'nın naaşı dualar eşliğinde Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

SEKTÖRDE GENİŞ YANKI UYANDIRAN &quot;FON KRİZİ&quot; İDDİALARININ ARDINDAN ÇEKMEKÖY’DE ARACINDA CANSIZ...

SEKTÖRDE GENİŞ YANKI UYANDIRAN "FON KRİZİ" İDDİALARININ ARDINDAN ÇEKMEKÖY’DE ARACINDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN İŞ İNSANI ALİ EMRE BALLI, BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. POLİS EKİPLERİNİN OLAYA İLİŞKİN BAŞLATTIĞI ÇOK YÖNLÜ İNCELEME SÜRERKEN, BALLI’NIN CENAZESİ IHLAMURKUYU’DA TOPRAĞA VERİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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