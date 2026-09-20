Fon soruşturmasında Doğa Sigorta ve Topkapı Üniversitesi başkanı nihat kırmızı gözaltına alındı

Gözaltı ve soruşturmanın gelişmeleri:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında iş adamı Nihat Kırmızı bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kırmızı, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor.

Soruşturma süreci ve emniyetteki işlemler:

Soruşturmanın ayrıntıları henüz resmi kaynaklarca tam olarak paylaşılmadı. Edinilen bilgiye göre Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor ve ifadesi alınmak üzere ilgili birimlerde işlem görüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürüten mercidir; ilerleyen aşamalarda yapılacak açıklamalar ve adli süreç, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacaktır.

Fon soruşturmasında iş adamı Nihat Kırmızı gözaltına alındı