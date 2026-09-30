Fon soruşturmasında hesap sorulacak, süreç şeffaf yürütülecek

AK Parti'den sürecin takip edileceği açıklaması:

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Düzce'deki ziyaret programında basın mensuplarına gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, soruşturmanın hem hukuki hem idari boyutlarının yakından izlendiğini vurguladı ve sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi.

Hukuki ve idari süreç:

Zengin, konunun "Türkiye’de şu ana kadar gördüğüm en önemli konulardan bir tanesi" olduğunu ifade ederek Adalet Bakanlığı ile yürütülen işlemlere dikkat çekti. Açıklamasında, "Gözaltına alınanlar var, bu konuyla alakalı soruşturma kapsamında tutuklama kararları var" sözlerini kullandı. Ayrıca, sorumluluğu bulunan kişilerin konumu ne olursa olsun gerekli idari ve hukuki tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

Parti yönetiminin yaklaşımını özetlerken Zengin, "Burada fiil olarak kim, nerede, nasıl yapmışsa bununla ilgili hesabını verecek" diyerek sorumluluktan kaçışa izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Teşkilat içinde yanlış veya usulsüzlük tespit edilmesi hâlinde gereken yaptırım ve cezaların uygulanacağını söyledi.

Koordinasyon ve denetim adımları:

Zengin, Cumhurbaşkanı'nın yetkililerle hızlı biçimde konuyu ele aldığını ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir koordinasyon kurulunun oluşturulduğunu hatırlattı. Bu kurulun ödemelere ilişkin incelemeleri yapacağı, çalışma planı hazırlayacağı belirtildi.

Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) da görevlendirildiğini aktaran Zengin, DDK'nın konuyu derinlemesine inceleyerek devlet içinde eksik kalan, görevini ihmal eden veya kasten yanlış yapanlarla ilgili çalışma yapacağını ifade etti.

Zengin süreçle ilgili olarak, milletvekillerinin ve partinin vatandaşların vicdanında karşılık bulana dek konunun takipçisi olmaya devam edeceğini söyledi. Sürecin hem hukukun hem de kamuoyunun önünde açık ve hesap verebilir şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Sonuç olarak Zengin, halkın mağduriyetini gidermek ve hatalı uygulamalara karşı gerekenin yapılmasını temin etmek için partinin tüm yetkili organlarıyla koordineli şekilde hareket edeceğini belirtti.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN, KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDEKİ KONUYA İLİŞKİN HUKUKİ VE İDARİ SÜREÇLERİN YAKINDAN TAKİP EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, “TEŞKİLATIN HANGİ KADEMESİNDE OLURSA OLSUN YANLIŞ YAPILDIĞI TAKDİRDE BUNUN YAPTIRIMI, CEZASI OLACAKTIR. YANLIŞ YAPAN HER KİM VARSA BUNUNLA İLGİLİ HESABINI VERECEK” DEDİ.